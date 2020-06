Infortunio alla spalla per Dovizioso in gara motocross

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Brusco stop per Andrea Dovizioso in vista della ripartenza della MotoGp dopo l'emergenza Coronavirus. Il pilota della Ducati si è infortunato durante una gara di motocross del Campionato regionale Emilia Romagna.

Impegnato sul circuito di Monte Coralli, a Faenza, il ducatista si è fatto male alla spalla sinistra dopo un atterraggio. Il pilota forlivese si è diretto subito all'ospedale di Forlì per sottoporsi a una lastra per accertamenti. (ANSA).