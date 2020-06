Coronavirus: Salvini, Piacenza sia un simbolo di ripartenza

(ANSA) - PIACENZA, 28 GIU - "Sono qui per ringraziare i cittadini di Piacenza, che assieme a Codogno è stata un luogo simbolo della pandemia e spero ora saranno luoghi simbolo della ripartenza". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che in mattinata ha visitato la città.

Ha preso un caffè nella centralissima piazza Cavalli, cuore della città, con il sindaco della Patrizia Barbieri e ha incontrato un centinaio di simpatizzanti.

Salvini si è detto contrario anche all'utilizzo dei fondi di finanziamento del Mes. "Sono i soldi del Monopoli - il suo giudizio - Quando giocavo da ragazzino ero ricchissimo, costruivo un sacco di alberghi, sono arrivato a 47 anni ma gli alberghi non li ho. Sono soldi di fantasia". (ANSA).