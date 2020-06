Coronavirus: 21 nuovi casi in Emilia-Romagna, un morto

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GIU - E' di 21 nuovi casi di Coronavirus e un morto, nel Bolognese, il bilancio delle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Dei nuovi positivi, scovati con 3.421 tamponi, 16 sono asintomatici e solo 4 sono stati registrati in provincia di Bologna dove nei giorni scorsi c'erano stati alcuni focolai, fra cui quello al polo logistico della Bartolini.

A fronte di 19 nuove guarigioni, il numero dei casi attivi aumenta di un'unità, raggiungendo quota 1.042. Crescono leggermente i pazienti ricoverati in terapia intensiva (che sono 12, uno in più di ieri) e quelli ricoverati negli altri reparti Covid, 108 (+2). (ANSA).