Stellini, pari Sassuolo fastidioso, Inter all'altezza

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - "Quella col Parma è una partita importante. Arriva dopo un pareggio abbastanza fastidioso col Sassuolo. Abbiamo analizzato il pari: lucidità e freddezza sotto porta devono essere armi importanti per portarci alla vittoria''. Così Cristian Stellini, viceallenatore dell'Inter alla vigilia della trasferta di Parma. E' lui a presentare la gara al posto di Antonio Conte, squalificato. ''All'andata fu un pareggio nel quale ci siamo complicati la vita da soli - continua Stellini -. Il Parma è un avversario difficilissimo per chiunque in Serie A. Dovremo essere all'altezza''. (ANSA).