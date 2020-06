Musica: Ravenna Festival, Gergiev raddoppia

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Valery Gergiev raddoppia al Ravenna Festival. Tra gli interpreti da sempre più affezionati alla rassegna, il direttore russo non ha mai abbandonato la speranza di partecipare alla XXXI edizione, confermandosi subito fra gli ospiti del nuovo programma con il concerto di domenica 28 giugno alla Rocca Brancaleone, realizzato con il contributo del Gruppo Sapir.

Con il maestro, l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e Beatrice Rana, nome già sinonimo di perfetto controllo e profonda poesia, per il Terzo Concerto di Beethoven; completa il programma, tutto dedicato al compositore di Bonn, la Pastorale.

E all'evento di questa domenica si aggiunge ora l'annuncio di un secondo concerto con Gergiev sul podio: sbarcherà in Italia l'Orchestra del Teatro Mariinsky, per riunirsi al proprio direttore lunedì 27 luglio, alle 21.30 al Pavaglione di Lugo, e arricchire il cartellone sinfonico di un appuntamento organizzato in collaborazione con Ravello Festival. Le prevendite per il nuovo concerto si aprono sabato 27 giugno alle 10, online su www.ravennafestival.org. (ANSA).