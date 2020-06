Prima ondata di calore attesa domenica a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - Ondata di calore, la prima di questa estate, attesa domenica 28 giugno a Bologna e comuni limitrofi: previste temperature che potrebbero salire fino a 36 gradi. L'Ausl bolognese ha attivato i servizi sanitari preposti.

Per gli anziani, fascia di popolazione particolarmente fragile, attivo il piano di sostegno e-Care con telefonate a frequenza settimanale ed eventuali interventi di assistenza a domicilio.

Il numero verde, gratuito, da chiamare è 800 562 110.

L'Ausl ricorda le precauzioni basilari da tener presenti durante le ondate di calore: limitare la permanenza all'aperto nelle ore più calde della giornata, bere spesso acqua, fare bagni o docce con acqua tiepida, regolare i climatizzatori a una temperatura di non più di 6-7 gradi in meno rispetto a quella esterna. (ANSA).