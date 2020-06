Il Lambrusco verso l'unione dei consorzi di tutela

(ANSA) - MODENA, 26 GIU - Prima tappa lungo il percorso che porterà alla nascita di un unico grande Consorzio, tra Modena e Reggio Emilia, in grado di rappresentare e valorizzare le tante denominazioni di origine del lambrusco.

Giovedì 25 giugno i consigli di amministrazione del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, del Consorzio per la Tutela e la Promozione dei Vini Dop Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa e del Consorzio di Tutela Vini del Reno Doc, hanno espresso all'unanimità parere favorevole alla fusione per incorporazione, a partire dal prossimo anno, per far sì che nasca un unico grande soggetto consortile: il Consorzio Tutela Lambrusco.

Questo primo passo, afferma Giacomo Savorini, direttore dei Consorzi che oggi tutelano il vino lambrusco, "ci consente di poter raggiungere, finalmente, l'obiettivo di poterci rivolgere, agli occhi del consumatore finale, in modo coeso e uniforme, valorizzando ancora meglio le singole ricchezze delle diverse denominazioni".

Il futuro nuovo Consorzio Tutela Lambrusco rappresenterà circa 1,3 milioni di quintali d'uva, per la stragrande maggioranza di Lambrusco, anche se includerà altri vitigni.

Tutti i consociati, ora, hanno due mesi di tempo per interrogare i relativi consorzi in merito alla fusione per incorporazione e a settembre saranno convocati all'interno di un'assemblea plenaria sovrana che dovrà definitivamente votare l'intera operazione. (ANSA).