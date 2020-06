Musica: a ottobre torna il Mei Faenza, anche con format web

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Dopo un'edizione 2019 con oltre 40mila spettatori, il 2, 3 e 4 ottobre torna a Faenza (Ravenna) il Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana. Arrivato al suo 25/o anno, il Mei 2020 proporrà una speciale edizione che affiancherà a concerti, presentazioni letterarie, convegni e mostre nelle principali piazze faentine, il nuovo format online 'ExtraMeiWeb', con contenuti in streaming sul sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione. Da febbraio ad oggi sui canali web della rassegna si contano tremila visitatori unici al giorno sul sito, per un totale di 350mila, e una media di 10mila visualizzazioni al giorno sulle pagine Facebook del Mei e delle associazioni del circuito, per un totale di circa un milione.

"Numeri da record - dice il patron Mei Giordano Sangiorgi - che si aggiungono agli oltre 200mila spettatori per le dirette de 'L'Italia in una Stanza' con 400 artisti coinvolti, del 'Festival Day' con oltre 100 festival collegati e dell'IndieRecordStoreDay del 19 giugno, con ben 30mila spettatori online. Grande successo anche per 'School of Rock', online durante il periodo di quarantena, che ha superato le 15mila visualizzazioni durante una singola lezione". (ANSA).