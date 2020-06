Otto serate del chiostro del teatro dell'Abc a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Otto serate di musica, poesia, teatro e letteratura, a cadenza settimanale dal 24 giugno al 9 settembre, a Bologna, nel chiostro della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, a porta Castiglione, l'ex cinema che da due anni ospita la programmazione del teatro dell'Abc, interrotta a marzo per l'emergenza sanitaria. E' 'La luna in-chiostro' che parte il 24 giugno con 'Bologna e dintorni', con il chitarrista Jimmy Villotti, tra jazz e aneddotica, con Guglielmo Pagnozzi clarinetto e Filippo Cassanelli contrabbasso. In cartellone poi 'Noi, il ritmo', con il poeta Davide Rondoni, i musicisti Daniele Giustolisi e Kalifa Kone e la danzatrice Michela De Crescenzo; 'Majakovskij', di e con Pierpaolo Capovilla, sulle litiche del grande poeta russo. Quindi gli archi del FontanaMix String Trio con il reading di Gabriele Via. Con 'Chi ben comincia è a metà dell'opera', il regista Gianni Marras, celebrerà l'arte degli incipit poetici, accompagnato dalle musiche originali di Valentino Corvino e Pagnozzi. A Marlene Dietrich ed Edith Piaf, alla loro musica, alla loro amicizia e alle loro vite al limite è dedicato lo spettacolo 'Marlenedith' con le attrici Graziana Borciani degli Oblivion e Gaia Ferrara insieme alla cantante Stefania Seculin, accompagnate al piano da Lamberto Lipparini. '...Di libertà e passione. La Forza delle Donne attraverso il repertorio musicale Theatre' è il titolo della serata con Francesca Taverni (voce) e Maria Galantino (piano) sul cammino delle donne e la loro consapevolezza. Chiusura con 'Drunken pants - 12 sudici di frammenti poetici di Bukowski', produzione dell'Abc con la direzione di Gianni Marras, il mondo sonoro e musicale a cura di Pagnozzi e Corvino che offre l'emergere di dodici poesie di Bukowsk' per la voce di Gabriele Via, con le videoproiezioni di Paolo Fiore Angelini. (ANSA).