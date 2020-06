Affidi illeciti, chiesto il rinvio a giudizio per 24

La Procura di Reggio Emilia ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sugli affidi illeciti in Val d'Enza. Sono 155 i testimoni citati dall'accusa, 48 le parti offese, tra cui l'Unione dei Comuni Val d'Enza, i Comuni di Gattatico e Montecchio, ministero della Giustizia e Regione Emilia-Romagna. L'inchiesta è stata seguita dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, coordinati dal pm Valentina Salvi. L'udienza preliminare è fissata per il 30 ottobre.