Coop Alleanza 3.0 restaura dipinto del Cinquecento

E' tornato al suo antico splendore il dipinto di Filippo da Verona 'San Francesco riceve le stimmate' restaurato da 'Opera tua', il progetto promosso da Coop Alleanza 3.0 per sostenere la cultura e valorizzare le opere d'arte dei diversi territori.

L'iniziativa, patrocinata dal Touring Club Italiano, ha permesso di restaurare il dipinto a olio, che risale al periodo tra il 1515 e il 1520, che è stato poi restituito ai Musei Civici d'arte antica dell'Istituzione Bologna Musei e dal 24 giugno sarà esposto al pubblico alle Collezioni comunali d'arte a Palazzo d'Accursio. 'Opera tua', fino a novembre, proporrà ai soci e ai clienti due opere d'arte scelte con Fondaco Italia in collaborazione con l'Associazione beni italiani patrimonio mondiale Unesco: si potrà votare la preferita e donare i contributi per il restauro scegliendo i prodotti enogastronomici della linea 'Fior Fiore Coop' nell'ambito di '1 per tutti 4 per te' l'iniziativa solidale di Coop Alleanza 3.0.