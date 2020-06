Uccide la moglie e tenta il suicidio

Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, coetanea, malata di Alzheimer, soffocandola con un sacchetto di plastica in testa, e poi ha tentato di togliersi la vita allo stesso modo. L'uomo è stato salvato dalla badante. E' successo questa mattina a Rimini, in via Coletti, San Giuliano Mare.

Ora l'anziano è ricoverato in Ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Rimini e una volante della squadra mobile della Questura.