Al Duse di Bologna abbonamenti arrivano a casa

Il Teatro Duse di Bologna arriva a domicilio. Per la stagione 2020/2021, accanto alla biglietteria on line, sarà attivo 'DUSEacasa' un nuovo servizio di consegna a domicilio degli abbonamenti, pensato per andare incontro alle nuove esigenze degli abbonati.

In attesa di poter comunicare le date di recupero degli spettacoli sospesi a causa dell'emergenza sanitaria - spiega una nota - il Duse offre questa nuova opzione per consentire una maggiore comodità d'acquisto e un'ulteriore semplificazione.

Basterà contattare la biglietteria (biglietteria@teatroduse.it) e concordare giorno e ora della consegna. Il recapito dei carnet avverrà in sicurezza, a cura di un incaricato di fiducia del Teatro.

"Dopo più di tre mesi di lockdown, le emozioni della serata speciale con Gianni Morandi e l'entusiasmo con cui il pubblico sta seguendo la rassegna per ragazzi di Fantateatro - commenta il presidente del teatro Walter Mramor - ci incoraggiano a continuare a lavorare, cosa che non abbiamo mai smesso di fare, a cogliere le sfide del presente e a preparare il futuro".