Coronavirus: 24 nuovi positivi e una persona morta in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Salgono a 28.221 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: 24 in più rispetto a ieri, di cui 14 persone asintomatiche individuate attraverso l'attività di screening sul territorio. E' quanto emerge dai dati della Regione secondo cui i tamponi effettuati ieri sono stati 4.238 - 453.854 a livello complessivo - cui vanno aggiunti 1.107 test sierologici fatti nelle ultime 24 ore- Le nuove guarigioni sono 57, per un totale di 22.818 e calano di 35 unità i casi attivi che si attestano a quota 1.172. Da ieri si registra un nuovo decesso: una donna residente nella provincia di Piacenza. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.231.

Quanto alle persone in isolamento a casa, queste sono 1.029 - 27 in meno - rispetto a ieri mentre sono 12 i pazienti in terapia intensiva - uno in più rispetto a ieri -, e 131 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, 9 in meno rispetto a ieri. (ANSA).