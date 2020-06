Due incidenti mortali nella notte a Imola e nel Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Due incidenti mortali, nella notte, a Pavullo nel Modenese e a Imola, nel Bolognese. Un diciottenne di Pavullo ha perso la vita a causa di un incidente stradale, avvenuto mentre era alla guida di un Ape Car, in via Giardini nel Comune sull'Appennino Modenese. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il giovane ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare con la recinzione di una abitazione privata. A causa delle gravi lesioni riportate durante la violenta collisione, il giovane conducente è morto sul posto mentre il passeggero, un coetaneo sempre di Pavullo, ha riportato delle lesioni non tali da metterlo in pericolo di vita: è stato comunque portato con l'elisoccorso all'ospedale di Baggiovara. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Pavullo, che stanno svolgendo accertamenti per delineare in modo certo la dinamica del sinistro. Intorno alle 2 in località Ponticelli a Imola, nel Bolognese. per ragioni ancora da chiarireun'auto ha sbandato ed è finita contro un albero mentre percorreva via Montanara. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno estratto il conducente, in collaborazione con i sanitari del 118, unico occupante della vettura. Malgrado i tentativi di rianimazione l'uomo è deceduto. Sul luogo del sinistro oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 presenti con automedica, ambulanza e elisoccorso, sono intervenuti i Carabinieri di Imola.