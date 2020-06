Cade su pista 'downhill', 27enne condotto al Maggiore Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Incidente sulla pista nera di 'Downhill' a Pian del Falco nella zona di Sestola, nel Modenese, per un ragazzo di 27 anni residente a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Il giovane, impegnato insieme ad alcuni amici in una discesa in sella alla sua bicicletta, è giunto all'altezza di Ca d'Albino a quota 1100 metri dove è caduto a terra procurandosi un importante trauma al cranio e al volto che ha causato una momentanea perdita di coscienza.

Sul posto, attivati dagli amici del 27enne, i sanitari del 118 - che ha inviato l'elicottero di Pavullo - la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e l''ambulanza di Sestola. Dopo la valutazione sulle sue condizioni da parte del medico giunto sul luogo della cadita il ragazzo è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna con l'elicottero in codice di media gravità. (ANSA).