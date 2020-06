Aeroporti: Bologna; ripresi da oggi voli Ryanair

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Ripresi oggi, - dopo la fase di emergenza legata alla diffusione del coronavirus - i voli di Ryanair da e per l'aeroporto 'Marconi' di Bologna.

Complessivamente l'operativo della compagnia irlandese nello scalo emiliano include in tutto 51 rotte: 8 nazionali e 43 internazionali.

Nel dettaglio, spiega una nota dell'aeroporto bolognese, da oggi sono stati ripristinati dei voli su Londra-Stansted, Catania, Palermo, Brindisi, Bari, Bruxelles-Charleroi, Ibiza, Alghero e Trapani mentre domani verrà riattivata la rotta su Lamezia Terme e martedì i collegamenti con Barcellona-El Prat, Madrid, Valencia, Cagliari. Dal primo di luglio, ppi, Ryanair incrementerà il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell'operativo per la stagione estiva appena iniziata. (ANSA).