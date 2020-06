Riapre il parco 'Italia in Miniatura'

(ANSA) - RIMINI, 19 GIU - Riapre il primo luglio 'Italia in Miniatura', il parco tematico di Viserba di Rimini dopo la chiusura forzata dovuta all'emergenza sanitaria.

Quest'anno sono presenti oltre 270 riproduzioni in scala di monumenti italiani ed europei che si affacciano su oltre 100 piazze restaurate in ogni minimo particolare con laghi, cascate, montagne e 5.000 autentici alberi formato mignon; sulle ferrovie in miniatura decine di trenini viaggiano avanti e indietro mentre nei mari navigano vele e traghetti.

Il biglietto comprende anche attrazioni originali, tra cui Venezia navigabile in gondola fino a Piazza San Marco, la Monorotaia sopraelevata panoramica, la Scuola Guida Interattiva per i bimbi.

Attenzione alle norme legate alla pandemia viene posta come priorità, con termoscanner per rilevare la temperatura,'"bolloni' distanziatori, distributori di gel disinfettante, alla segnaletica orizzontale, fino alla mappa scaricabile su smartphone (ANSA).