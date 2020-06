Pappagallo si allontana da proprietario, recuperato da Vvf

Un pappagallo, sfuggito al proprietario, è stato recuperato ieri dai Vigili del fuoco che lo hanno raggiunto in cima a un albero. E' accaduto a Fontanelice, in provincia di Bologna, vicino al Municipio.

La squadra è intervenuta in via Severino Ferri e ha recuperato il pappagallo che, dopo essersi allontanato da casa il giorno prima, si era appollaiato tra i rami più alti di un albero. Il volatile, di una specie di origine tropicale, è stato recuperato e, in ottime condizioni, è stato riaffiorato alle cure del suo proprietario. (ANSA).