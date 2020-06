In E-R, partite le riprese del festival 'Viralissima'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - Sono iniziate questa settimana e proseguono fino al 6 luglio le riprese di 'Viralissima', festival promosso dall'Assessorato alla Cultura dell'Emilia-Romagna per sostenere e dare visibilità alla ricca realtà musicale della regione dopo l'emergenza Covid. Massimo Zamboni, John De Leo-Jazzabilly Lovers, JoyCut, Murubutu, Massimo Volume, Teo Ciavarella sono alcuni dei nomi in cartellone.

Tutti i concerti, a porte chiuse, sono ripresi da quattro troupe e saranno trasmessi da Lepida Tv, accompagnati da interviste agli artisti che si racconteranno a un pubblico sicuramente più vasto di quello che potrebbe ascoltarli nei club dove abitualmente si esibiscono. Dal Bronson di Ravenna al Vidia di Cesena, dai Colombofili di Parma al Torrione di Ferrara, dal Centro Musica di Modena alla 'Bologna rock' dell'Estragon e del Locomotiv, fino al gran finale al Teatro Comunale di Bologna, svuotato dalle sedie, con la platea che diventa il palco.

Le puntate di Viralissima andranno in onda dal primo luglio alla fine del mese, alle 21, su LepidaTV, canale 118 del digitale terrestre e canale 5118 di Sky, su www.lepida.tv e sul canale YouTube LepidaTV OnAir. Repliche su www.emiliaromagnacreativa.it e sui relativi social (Facebook, Youtube) e sulle pagine web e social di artisti e club che hanno aderito all'iniziativa. (ANSA).