'Il Cinema Ritrovato', Bologna omaggia Ferreri e Henry Fonda

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - Retrospettive dedicate a Henry Fonda e Marco Ferreri (riscoprendo anche i suoi poco conosciuti esordi spagnoli alla fine degli anni '50) e due cine-concerti in piazza Maggiore con l'Orchestra del teatro Comunale per 'The general' di Buster Keaton (26 agosto) e la partitura ritrovata del capolavoro espressionista 'Sylvester' diretto nel 1924 da Lupu Pick (29 agosto): sono tra le anticipazioni della 34/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato', in programma a Bologna da 25 al 31 agosto, dopo lo slittamento in avanti rispetto al tradizionale appuntamento di fine giugno.

La rassegna si sarebbe inaugurata domani, sabato, e sta ora ridisegnando il proprio profilo mantenendo quello spirito di ricerca nella bellezza del cinema del passato, dal cinema dell'anno 1900, quello dell'Esposizione Universale di Parigi che fu pietra miliare e banco di prova per la nuova meraviglia tecnologica, alle rarità da Africa, Asia e America Latina.

"Sarà un grande festival che offrirà, in sicurezza, occasioni uniche e irripetibili", anticipa il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli. "Questa edizione avrà il carattere di un festival diffuso in città: per le proiezioni serali, oltre a piazza Maggiore avremo gli spazi aperti del Centro sportivo Barca e dell'Arena Puccini, mentre una novità importante è quella rappresentata dal Teatro Comunale, dove vedremo tutti i programmi dedicati al cinema muto, creando un'atmosfera di suggestione grazie anche alla bellezza della Sala Bibiena".

