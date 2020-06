Dal Mibact 1,7 mln per il patrimonio culturale in E-R

Dei 24 milioni di euro stanziati dal Mibact nel Programma ordinario di lavori pubblici per il 2019, 1,7 milioni di euro è la somma stanziata dal Ministero per l'Emilia-Romagna: 23 gli interventi finanziati per attività di restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale.

Tra i più significativi si segnalano il completamento del restauro della chiesa di San Martino a Bologna, l'adeguamento degli impianti di Palazzo della Pilotta a Parma, l'adeguamento della statica e degli impianti dell'Archivio di Stato di Parma, l'adeguamento degli impianti di protezione attiva antincendio dell'Archivio di Stato di Ravenna.