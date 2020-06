Concorso online per cuochi professionisti nel nome di Artusi

(ANSA) - FORLIMPOPOLI (FORLÌ-CESENA), 19 GIU - Un concorso online rivolto ai cuochi professionisti, ambasciatori della cultura enogastronomica tosco-romagnola, con l'intento di rendere omaggio al grande gastronomo Pellegrino Artusi e di promuovere e valorizzare il sistema gastronomico dei due territori. È quello lanciato dalle associazioni Cuochi Romagnoli e Cuochi Firenze, insieme a Casa Artusi nel bicentenario della nascita dell'autore di 'La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene', e padre riconosciuto della cucina domestica italiana.

Ai partecipanti è richiesto di presentare un piatto da esposizione ispirato al ricettario artusiano e alla sua filosofia. Piena libertà per quanto riguarda la scelta della pietanza - primo, secondo, dessert, da consumare freddo o caldo, purché ispirato all'Artusi - ma tassativa è la richiesta di usare come base della ricetta ingredienti 'poveri' e di rispettare la stagionalità dei prodotti, come prescrive il decalogo della cucina artusiana.

Per partecipare c'è tempo fino al 15 luglio 2020, e per farlo occorre inviare la foto del piatto accompagnata da una breve ricetta in stile artusiano e una foto dell'autore. La proclamazione si terrà il 4 agosto, giorno del 200/o compleanno di Pellegrino Artusi. Il bando è sul sito dell'associazione Cuochi Romagnoli. (ANSA).