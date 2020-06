A Marzaglia la prima Ducati interamente in mattoncini Lego

Ha stupito il pilota di Moto Gp Andrea Dovizioso - "È affascinante come quella vera, non mi sarei mai aspettato un risultato così" - e ha ricevuto l'approvazione anche del ceo di Ducati Claudio Domenicali: "Verrebbe voglia di provarla in pista". È l'unico modello al mondo della Ducati Panigale V4 R in scala 1:1 realizzato in mattoncini Lego Technic che questa mattina il giornalista Guido Meda ha presentato in un evento speciale all'autodromo di Marzaglia, a Modena.

L'opera d'arte, firmata dal Lego Certified professional Riccardo Zangelmi di Reggio Emilia, è stata costruita interamente senza l'utilizzo di software, pesa complessivamente 180 chili e per la sua realizzazione sono stati utilizzati 15mila mattoncini (ovviamente in prevalenza di colore rosso). Identica alla moto reale, l'assemblaggio non ha comportato l'utilizzo di una sola goccia di colla.

"È straordinario - ha detto Domenicali - ritrovare le stesse caratteristiche della Ducati vera in questo modello Lego. Quando lo guardo rivivo tutto il 'film' della nascita della moto. Lo stesso albero motore, una cosa bellissima". Paolo Lazzarin, General manager di Lego Italia, spiega come la Paginale V4 R fedele a quella vera rappresenti "un testimonial che faremo girare e vedere in tutto il mondo che è stato possibile realizzare grazie alla preziosa collaborazione con Ducati, ovvero una collaborazione tra due eccellenze".