Trekking col Treno, weekend in sicurezza

Escursioni guidate per tutti i gusti, dalla 'passeggiata' facile attorno ai colli bolognesi fino alla 'prova' più impegnativa con percorso in montagna superando un dislivello di 1.000 metri, il tutto seguendo rigidamente le norme dettate dall'emergenza pandemica. Al via domenica 21 giugno 'Trekking col Treno', l'iniziativa dedicata agli appassionati di escursionismo, che si prepara a ripartire con un nuovo calendario di escursioni e modalità di partecipazione riviste per garantire la sicurezza di tutti.

Promossa e coordinata dalla Città metropolitana di Bologna-Destinazione turistica insieme alla sezione bolognese del Club Alpino Italiano (Cai) 'Trekking col Treno' inaugura così una 29/a edizione proponendo 26 escursioni fino al 6 dicembre, per la prima volta a prenotazione obbligatoria, con un numero un massimo di 15 partecipanti, che avranno la possibilità di prenotare singolarmente ogni tappa esclusivamente on line dal lunedì al venerdì che precede l'escursione prescelta. Novità anche sui trasporti, limitati al solo utilizzo del treno, col supporto di 'Trenitalia Tper'. Rimane comunque possibile raggiungere il luogo di partenza anche autonomamente. Le escursioni previste sono uscite giornaliere, distribuite nei weekend. Guidate dagli accompagnatori volontari del Cai, che oltre ad accompagnare i partecipanti racconteranno i segreti e le storie dei territori attraversati, spesso anche in lingua inglese, propongono quest'anno solo livelli di difficoltà facile o medio (solo una escursione è considerata 'per esperti').

Destinazioni sono le bellezze storico-paesaggistiche dell'Appennino Tosco-Emiliano con i suoi parchi naturali, le sue valli e i suoi laghi, ma anche le ricchezze da riscoprire della collina. E poi borghi antichi, luoghi della memoria, cammini e peculiarità geologiche. Le prenotazioni si fanno online sul sito www.trekkingcoltreno.it. La quota di partecipazione, volutamente mantenuta anche in questa edizione a 2 euro per i soci Cai e 5 euro per i non soci, non comprende i costi dei trasporti.