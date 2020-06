Zaky: attivisti, ancora nessuna notizia da ultima udienza

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - "Siamo ancora in attesa di notizie". Così gli attivisti della rete Patrick Libero rispondono all'ANSA in merito all'ultima udienza per la scarcerazione di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in arresto e in carcere in Egitto da inizio febbraio. L'udienza avrebbe dovuto tenersi ieri al Cairo, nella giornata in cui lo studente e attivista per i diritti umani ha compiuto 29 anni.

Per il ricercatore, iscritto a Bologna al master europeo Gemma, stanno arrivando da ieri sui social valanghe di auguri per il suo compleanno, il primo - sottolinea la famiglia in un post - lontano dai propri cari, e in carcere, nel complesso di Tora. Per Patrick è stato montato e diffuso online un breve filmato con auguri, torte, e testimonianze di affetto da tutto il mondo. "In mezzo a tutto il dolore, quello personale e quello comune, abbiamo pensato ad un gesto piacevole per Patrick - spiegano gli attivisti sulla pagina Facebook Patrick Libero - una cosa che lo renderà felice quando sarà rilasciato e gli assicurerà che non dimenticheremo mai il suo compleanno".

(ANSA).