Ignora alt in Gokart e aggredisce Cc, arrestato 24enne

Al volante di un gokart, un 24enne di nazionalità marocchina ha ignorato l'alt dei Carabinieri continuando a percorrere le strade di Crevalcore, nel Bolognese. Quando i militari della Stazione di San Matteo della Decima si sono presentati a casa sua per identificarlo e sanzionarlo, lui ha opposto resistenza aggredendoli, insultandoli, riprendono la scena con lo smartphone e pubblcandola in diretta su un social network. I militari sono riusciti a fermare il 24enne, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e il go-kart è stato sequestrato. Giudicato con rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà. I militari sono stati medicati al pronto soccorso e sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni per lesioni agli arti superiori.