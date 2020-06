Arte: Museo ceramiche Faenza arricchisce percorso espositivo

(ANSA) - RAVENNA, 17 GIU - Il Museo internazionale delle ceramiche (Mic) di Faenza arricchisce di novità il percorso espositivo della collezione permanente. La sua collezione è la più grande raccolta al mondo dedicata alla ceramica: spazia dalle ceramiche delle più importanti civiltà antiche come quelle precolombiane, dell'antico Egitto, dell'antica Grecia o delle culture dell'Estremo Oriente lungo la via della Seta, fino alla magnificenza delle officine italiane rinascimentali, all'arte del Novecento e alle espressioni scultoree più contemporanee, con un nucleo consistente di capolavori di scultori come Picasso, Chagall, Matisse, Arman, Fontana, Leoncillo, Baj, Burri, Ontani, Paladino, che dai primi del '900 hanno eletto la ceramica come mezzo espressivo.

La prima sezione ad essere implementata è da oggi quella rinascimentale: "il Rinascimento faentino si rinnova con un parziale aggiornamento espositivo - spiega la conservatrice Valentina Mazzotti - che conferisce unitarietà alle magnifiche maioliche scultoree di fine XV e inizio XVI secolo, in precedenza ubicate in differenti sezioni del Mic, ma che ora verranno ad acquistare una più chiara leggibilità dal confronto diretto e ravvicinato. Sono certamente tra i materiali più suggestivi di primo Rinascimento per la loro rarità e la forza espressiva del modellato plastico". Dagli inizi di luglio l'esposizione rinascimentale si arricchirà, inoltre, di un approfondimento dedicato alla bottega fiorentina dei Della Robbia portata alla massima affermazione da Andrea Della Robbia, nipote del fondatore Luca. Le sue madonne e i suoi gruppi scultorei in ceramica bianca e blu decorano diversi altari nelle chiese toscane e umbre.

Fino al 31 ottobre il Mic è aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 14, chiuso il lunedì e il 15 agosto. (ANSA).