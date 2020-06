Vasco Rossi si dà alla bici a Rimini e prosegue la vacanza

Prosegue il soggiorno di Vasco Rossi a Rimini, e questa volta all'insegna dell'attività fisica in bici. Nella mattina del 15 giugno alcuni fan lo hanno avvistato lungo la ciclabile del fiume Marecchia mentre attraversava il Ponte dello Scout in tenuta atletica.

In Riviera oramai da due settimane, il cantante di Zocca continua a far parlare di sé dato che ad ogni sua uscita dal Grand Hotel, dove alloggia, viene fermato da ammiratori che gli chiedono un autografo o un selfie a distanza. Dopo le passeggiate in spiaggia e la cena con Valentino Rossi, il rocker emiliano si è dato alla bicicletta percorrendo le ciclabili riminesi.