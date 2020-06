Parma 2021: tante anticipazioni nel calendario estivo

Rinviata al 2021 per l'emergenza Covid, le celebrazioni per Parma Capitale Italiana della Cultura avranno un ricca anticipazione questa estate con un cartellone con oltre 100 eventi gratuiti, sparsi in tutta la città, tra musica, cinema, teatro, danza, incontri con autori e laboratori per bambini.

Coerentemente con la necessità di evitare assembramenti sono stati privilegiati, tra i progetti proposti, quelli che proponevano attività in spazi pubblici all'aperto, diffusi nei quartieri, per un numero di spettatori contenuto ed eventualmente replicabili per garantire la massima partecipazione, sempre nel rispetto delle misure che garantiscano la sicurezza di artisti, personale e spettatori dettate dalle linee guida nazionali e dai protocolli regionali.

"Il Comune - spiega l'assessore alla cultura del comune di Parma Michele Guerra - ha finanziato 22 progetti dei 44 che hanno partecipato all'avviso pubblico. Si tratta di eventi raccolti che parlano un linguaggio diverso ma che si moltiplicano nello spazio e si diffondo, superando i confini in cui erano soliti svolgersi, per coinvolgere tutta la città ed i suoi quartieri. La situazione legata all'emergenza Covid-19 ha impresso una spinta nuova alla cultura che ha reagito con slancio e creatività".