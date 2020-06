In terapia intensiva rimangono ricoverati 13 pazienti

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - Sono 11 i nuovi casi positivi al Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 3.945 tamponi: nove di loro sono asintomatici, scoperti grazie allo screening. Ci sono, secondo i dati diffusi dalla Regione e aggiornati alle 12, anche tre morti, uno a Piacenza, uno a Ferrara e uno a Rimini.

Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.500 (-137 rispetto a ieri), come pure i ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 13 (- 1), quelli negli altri reparti Covid sono 188 (-4). (ANSA).