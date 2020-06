Auto va a fuoco e finisce in scarpata su A14, un morto

Incidente mortale questa mattina sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Una vettura, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco ed è finita in una scarpata all'altezza del chilometro 42. Morta una donna, unica occupante del mezzo. Secondo i primi accertamenti le fiamme avrebbero avvolto completamente l'auto e la donna sarebbe rimasta incastrata, non riuscendo a mettersi in salvo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. La circolazione non è mai stata interrotta ma è proceduta per alcune ore su due delle tre corsie disponibili con alcuni chilometri di coda.