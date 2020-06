Scontro tra due auto nel Ravennate, un morto

Un automobilista di 48 anni è morto in uno frontale tra due auto accaduto a Solarolo, nel Ravennate, poco prima delle 15. Nell'incidente, verificatosi su via Madonna della Salute, è rimasto gravemente ferito un automobilista di 73 anni poi portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Le cause dello scontro potrebbero essere inquadrate in una invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi. Sul posto, oltre a 118 e polizia locale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.