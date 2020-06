'Paleotac', Tac riscrive paleontologia

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Una Tac per guardare ed esaminare resti fossili "dentro" a una roccia, senza romperla o danneggiarne l'interno: al Museo di Palazzo Poggi, parte del sistema museale dell'Università di Bologna, dopo l'estate sarà inaugurata una mostra molto particolare. Si chiama 'Paleotac. La tecnologia medica riscrive la paleontologia' e mostrerà il percorso che ha portato un team di ricerca del Dipartimento di Scienze Biologiche e dell'Istituto ortopedico Rizzoli a scoprire in un 'sasso', senza romperlo, i resti di un dinosauro, un litrosauro per la precisione, attraverso la Tac.

Soprannominato Bonnie, il reperto è diventato il caso studio perfetto per una tecnologia che già negli ultimi anni ha contribuito a riscrivere quello che gli scienziati sapevano sulla vita nel passato: la Tac.

Quella che sembrava una roccia ha rivelato nei minimi dettagli un animale vissuto 250 milioni di anni fa.