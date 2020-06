Non consegnano cartelle Equitalia, due postini condannati

ue dipendenti di una società privata di servizi postali sono stati condannati a sei mesi di reclusione al termine del processo che li vedeva imputati per falso ideologico: erano accusati di non aver mai consegnato alcune cartelle esattoriali per conto di Equitalia a due destinatari residenti nell'alta Valdarada, in provincia di Piacenza.

Secondo le accuse infatti quegli avvisi di pagamento sarebbero finiti direttamente nella casa comunale dopo che i due imputati, per risparmiarsi il viaggio fino in quella zona, li depositavano direttamente certificando però di aver tentato la notifica ma di non aver trovato nessuno in casa, pur non essendo vero. Una donna però scoprì in questo modo non solo le pendenze con l'Agenzia, ma anche un fermo amministrativo sull'auto per delle cartelle mai ricevute.