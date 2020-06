Mbandà donatore di sangue: 'Emozionato come primo giorno scuola'

Dopo avere vissuto il momento più difficile dell'emergenza Covid-19 sui mezzi del Seirs Croce Gialla di Parma, trasportando malati nelle strutture ospedaliere, Maxime Mbandà, giocatore delle Zebre Rugby, recentemente nominato cavaliere al merito della Repubblica proprio per il suo impegno durante la pandemia, si lancia in una nuova iniziativa di solidarietà. Questa mattina si è presentato al centro trasfusionale dell'Ospedale Maggiore di Parma per donare il sangue. Vuole diventare un donatore con l'associazione Fidas e assistito dai medici ha eseguito tutte le visite di rito. Domani ricorre la Giornata mondiale del donatore.

"Sono piccoli gesti che possono aiutare tante persone - spiega il campione di rugby - Nel periodo della pandemia, forse per paura, c'è stato un calo nelle donazioni e allora ho deciso di fare la mia parte. Per me è la prima volta e sono emozionato come fosse il primo giorno di scuola".

L'ennesimo gesto che conferma la bontà della scelta del presidente della Repubblica di assegnargli l'onorificenza di cavaliere. "È stata una grande emozione ma non penso proprio di meritarla - ci tiene a sottolinearlo ancora una volta Maxime Mbandà - Ci sono volontari che da venti anni lavorano incessantemente sulle ambulanze della Croce Gialla. Meritavano più loro di me". Tanto volontariato per Maxime.

Il campo? "MI sto allenando con i miei compagni di squadra in attesa della ripartenza - conclude il giocatore delle Zebre Rugby - Il nostro però è uno sport di contatto puro, serve che tutto sia a posto. Ma noi ci stiamo preparando al meglio". Ancora il calendario della ripresa del torneo Guiness Pro14 non è ufficiale, ma l'indicazione dice fine agosto.