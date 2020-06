Gli auguri del card. Zuppi a Guccini

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 13 GIU - Un augurio speciale a Francesco Guccini, che compie 80 anni, arriva dal cardinale di Bologna Matteo Zuppi. In una lettera l'arcivescovo della città ripercorre la loro amicizia e i profondi valori condivisi. "Ecco perché ci siamo incontrati Francesco: stiamo insieme alla ricerca dell'uomo, dentro di noi e fuori di noi, dell'uomo vero che irragionevolmente e anche misteriosamente vuole vivere bene, che cerca la giustizia, che non si rassegna", scrive il cardinale al cantautore nella lettera oggi pubblicata dall'Osservatore Romano.

"Insomma 'dati causa e pretesto' hai fatto bene a tirare avanti, a raccontare tante cose per chi vuole ascoltare". "Ecco, in questa bellissima storia che è la vita, l'amicizia penso contenga tanto di quel mistero di Dio che hai cantato che dopo tre giorni risorge e che continua a morire 'ai bordi delle strade, nei campi di sterminio, coi miti della razza, con gli odi di partito'".