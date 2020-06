Ditta con operai irregolari, violazioni anche nella mensa

Nuovi guai per il titolare di una ditta tessile a Rastignano, sui colli di Bologna, che attualmente produce mascherine filtranti. L'imprenditore cinese di 52 anni una settimana fa era stato denunciato dai Carabinieri per vari reati - dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina allo sfruttamento del lavoro - perché dei 14 operai trovati in azienda, solo 5 erano assunti regolarmente, mentre 9 lavoravano in nero e di questi 3 erano anche senza permesso di soggiorno.

I militari hanno proseguito gli accertamenti, anche con il Nas e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl, accorgendosi che anche nella mensa aziendale c'erano molte cose che non andavano. In particolare, gravi carenze igieniche nei locali dove i dipendenti venivano fatti mangiare. Per l'imprenditore sono scattate sanzioni per un migliaio di euro e l'attività della mensa è stata sospesa.

La stessa ditta era già stata ispezionata lo scorso aprile, quando in pieno 'lockdown' il titolare venne multato perché non aveva interrotto l'attività, costringendo alcuni dipendenti a continuare a lavorare di nascosto alle macchine da cucire.