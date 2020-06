Coronavirus: 28 nuovi casi e tre morti in Emilia-Romagna

Sono 28, di cui 24 asintomatici, i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, scoperti attraverso 7.663 tamponi (dall'inizio della pandemia ne sono stati fatti oltre 400mila). Lo rilevano i dati, aggiornati alle 12 e diffusi dalla Regione che contano anche tre morti, uno a Parma e due a Bologna, che portano il totale a 4.199. Le nuove guarigioni sono 115, per un totale di 22.130: quasi il 79% dei 28.056 contagiati da inizio crisi. I pazienti in terapia intensiva sono 15 (due in meno rispetto a ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 192 (-8).