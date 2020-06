Cade in canalone mentre cerca funghi e muore

Una donna di 69 anni, residente a Santa Sofia sull'Appennino forlivese, è morta dopo essere caduta in un canalone mentre stava cercando funghi in compagnia del fratello. L'incidente è accaduto nella zona Villaneta di Campigna. I due, che procedevano separati, ma sempre in contatto vocale l'uno con l'altra, si sono spostati verso una zona particolarmente impervia. Poco dopo la donna non ha più risposto al fratello che, dopo averla inutilmente cercata, ha lanciato l'allarme intorno a mezzogiorno e mezzo. Sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino, squadra del Bidente, con una unità cinofila. Intorno alle 15 il corpo privo di vita della donna è stato ritrovato in fondo a un canalone. Il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso. Il corpo della donna è stato recuperato dai tecnici del soccorso alpino non senza difficoltà dato il terreno scosceso e bagnato.