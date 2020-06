Coronavirus, all'Ausl di Modena l'arco nebulizzatore

Sanificare le ambulanze per preservare la salute sia dei pazienti sia degli operatori sanitari: va in questa direzione l'installazione di un arco di disinfezione e sanificazione per i mezzi del 118 posizionato all'interno dell'ex deposito dell'aeronautica militare di Modena. Si tratta del primo impianto di questo genere in Italia, spiega l'Ausl modenese, ed è stato donato dall'azienda modenese Bianchi Maestri.

L'arco sanificatore, realizzato con tubi in acciaio inossidabile, emette una serie di getti nebulizzando una soluzione acquosa di perossido di idrogeno (acqua ossigenata). Questo permette una disinfezione a 360 gradi dei mezzi.

L'apparecchiatura è autonoma e non richiede personale per eseguire l'operazione. Nelle prossime settimane sarà attivato anche un secondo arco, sempre all'ex Aeronautica, che permette di sanificare i dispositivi di protezione individuale degli operatori del 118 tramite una nebulizzazione di circa 20 secondi prima della svestizione.