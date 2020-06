Credem: 1 milione euro a Protezione civile da raccolta fondi

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GIU - Un milione di euro per la Protezione civile nazionale a sostegno della sanità nella lotta al coronavirus. È quanto ha devoluto Credem grazie a una raccolta fondi tra clienti, personale ed esponenti aziendali di gruppo conclusasi a maggio. La somma complessiva è stata poi più che raddoppiata dall'istituto finanziario.

La raccolta si inserisce in una serie di iniziative, non soltanto di natura bancaria, intraprese dal Gruppo Credem. "Il valore della responsabilità guida da sempre tutte le scelte della nostra azienda - spiega il presidente Lucio Igino Zanon di Valgiurata - e in questo momento essere responsabili significa fare la nostra parte per aiutare il Paese, e la comunità di cui facciamo parte, ad uscire da una crisi difficile, consapevoli della dedizione e dell'enorme sacrificio messo in campo ogni giorno dalla Protezione civile e da tutti gli operatori socio-sanitari sempre in prima linea in questi mesi". (ANSA).