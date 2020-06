Coronavirus: in E-R 33 nuovi casi e 4 morti da ieri

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GIU - Sono 33 i nuovi casi di contagio da Coronavirus e quattro le persone che sono morte nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, secondo i dati diffusi dalla Regione e aggiornati alle 12.

In particolare, sono stati registrati 14 casi di positività nella provincia di Bologna (sette asintomatici e 5 legati a un piccolo focolaio familiare) e 9 a Parma, 5 dei quali asintomatici e scoperti grazie allo screening. In totale sono stati fatti 8.319 tamponi. Continuano a crescere le guarigioni e a calare i casi attivi che sono 1.817, 183 in meno di ieri. In calo anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 17 pazienti (-1) e 200 (-16) negli altri reparti Covid.

I quattro morti (uno a Piacenza, uno a Parma e due a Bologna) portano il bilancio complessivo a 4.196 dopo che ieri, per la prima volta dopo oltre cento giorni, non si erano registrati decessi. (ANSA).