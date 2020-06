Artisti riminesi riarrangiano 'Rimini' di De André

(ANSA) - RIMINI, 12 GIU - Rimini vuole ripartire dopo la quarantena dalla cultura e lo fa con un doppio album musicale che contiene i brani di 36 artisti locali. Il titolo del progetto, promosso dall'assessorato alla Cultura del capoluogo romagnolo, è 'E la chiamano Rimini, artisti uniti per la città'.

Il brano di punta è un riarrangiamento della celebre 'Rimini' di Fabrizio De André e Massimo Bubola.

"Noi tra gelati e bandiere spalancheremo frontiere - ha detto citando il brano musicale, a margine della sua presentazione, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi - e lo faremo con la nostra arte e con la musica dei nostri artisti".

Nessun manifesto cartaceo quest'anno per promuovere la stagione estiva riminese. Per la prima volta la promozione turistica della città passerà da una canzone e da un videoclip che è stato girato all'interno del Teatro Galli e realizzato dal fotografo Chico De Luigi. Tutti gli artisti si sono prestati gratuitamente alla produzione dell'album che sarà in vendita dal 20 giugno prossimo e il cui ricavato andrà a finanziare parte della stagione estiva di spettacoli all'aperto: concerti, proiezioni cinematografiche e performance teatrali. "La pandemia colpisce le relazioni. Rimini è esattamente ciò che il virus vuole colpire, per questo non ci arrendiamo", ha aggiunto Gnassi. (ANSA).