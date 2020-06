Al via le Giornate Verdi dell'Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GIU - Parte nel weekend del 13-14 giugno la prima di numerose Giornate Verdi dell'Emilia-Romagna (www.giornataverde.it), che si susseguiranno fino all'autunno, con gli appuntamenti in 10 roccaforti tra Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, tra visite guidate alla scoperta di giardini segreti, torrioni e corti interne ai castelli e incontri tra storie inedite e poesia, ripercorrendo la vita di personaggi della storia e miti della letteratura.

Il calendario prevede oltre 87 offerte, 31 eventi sul territorio, 15 esperienze di giornata verde, 15 proposte di attività all'aria aperta, 25 esperienze di escursioni.

Dall'Emilia alla Romagna, si susseguiranno passeggiate tra boschi, castelli e antiche rocche, salite in mountain bike, trekking sui crinali appenninici, visite a parchi e oasi naturalistiche, escursioni in barca lungo il Po.

"Mai come nel contesto attuale - sottolinea l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - c'è 'sete' di natura, ritmi slow, paesaggi incontaminati e atmosfere rarefatte. La Giornata Verde risponde a questo bisogno moltiplicandosi per i fine settimana fino all'autunno, con un ricco calendario di originali proposte che mettono in risalto le nostre eccellenze".

