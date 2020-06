Riprendono le visite guidate alla Casa di Lucio Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - La casa di Lucio Dalla, in via D'Azeglio nel centro storico di Bologna, riapre per le visite guidate con due date: 13 e 20 giugno, primo ingresso per il gruppo delle ore 10 e ultimo alle 18, con un'ora di pausa fra le 13 e le 14 e gruppi organizzati per un massimo di 18 persone, con mascherina obbligatoria, accompagnati da guide professioniste. Prenotazioni sul sito www.bolognawelcome.it.

"Lucio e Morandi - dice il presidente della Fondazione Dalla, Andrea Faccani - in 'Vita' cantavano soprattutto che 'rinasce un fiore sopra un fatto brutto'. È con questo spirito che la Fondazione si prepara a riavviare le tante iniziative sospese a causa dell'emergenza sanitaria". Sabato prossimo sarà inoltre riaccesa la musica in via D'Azeglio, poi si lavora all'ipotesi di realizzare incontri virtuali 'da Lucio' ed entro l'estate la Fondazione presenterà il videoclip 'Solo per me' (Henna) Ghemon feat.Lucio Dalla, realizzato da Alessandro Amante, vincitore della prima Residenza artistica nella Casa di Lucio Dalla.

(ANSA).