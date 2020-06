Incendio in azienda nel Bolognese, nessun ferito

Sono ancora da accertare le cause del rogo scoppiato verso le 21 di ieri in un capannone adibito a magazzino di materiale elettronico di un'azienda a Castenaso, nel Bolognese. Le fiamme, molto alte, hanno provocato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con un'autobotte, tre autopompaserbatoio, e due autoscale, che hanno lavorato per tutta la notte per controllare e spegnere l'incendio. I pompieri sono impegnati anche questa mattina per completare le operazioni di spegnimento. Non risultano feriti. Sono intervenuti anche i carabinieri.