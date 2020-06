Diretta streaming dall'Antoniano, il Piccolo coro si ritrova

Un pomeriggio all'insegna della fede, della musica e dell'allegria per festeggiare Sant'Antonio tutti insieme, anche se ancora a distanza.

Le tradizionali celebrazioni del 13 giugno dell'Antoniano di Bologna quest'anno si spostano online, con una diretta streaming che vedrà la partecipazione del direttore dell'Antoniano fr.

Giampaolo Cavalli, dei bimbi del Coro dell'Antoniano con la loro direttrice Sabrina Simoni e di due ospiti speciali: il cardinale di Bologna Matteo Zuppi e Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Luciano Pavarotti.

Oltre alla messa, alla benedizione e al confronto fra gli ospiti, i piccoli artisti del Coro si incontreranno per la prima volta dopo l'epidemia, per cantare e ballare insieme ai bambini collegati da casa.

La diretta streaming è in programma sabato 13 giugno a partire dalle 16 verrà trasmessa sui canali social e sul sito internet dell'Antoniano e dello Zecchino d'Oro.