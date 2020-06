Mostra Previati a Ferrara prorogata fino al 27 dicembre

(ANSA) - FERRARA, 08 GIU - E' stata prorogata fino al 27 dicembre la mostra 'Gaetano Previati, tra simbolismo e futurismo', organizzata al Castello Estense dalla Fondazione Ferrara Arte in collaborazione con il Comune, in occasione del centenario della morte dell'artista ferrarese. L'esposizione, inaugurata il 9 febbraio, avrebbe dovuto concludersi il 7 giugno; la proroga è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei prestatori.

Fino a fine anno i visitatori avranno la possibilità di ammirare un centinaio di opere, tra olii, pastelli e disegni selezionati dal vasto fondo delle raccolte civiche ferraresi ed esposti assieme a un notevole nucleo di altri lavori proveniente da collezioni pubbliche e private, con il corredo di importanti documenti inediti.

Il percorso museale del Castello Estense è stato riaperto al pubblico sabato scorso, dopo il lockdown per l'emergenza Covid-19: l'ingresso è contingentato e consentito a un massimo di 15 visitatori ogni 20 minuti. (ANSA).