Morto con tre coltellate nel Piacentino, indagini

Un uomo di 38 anni, di origine indiana, è stato trovato morto ieri sera a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Aveva tre ferite da coltellata alla pancia. Sarebbe successo dentro alla sua abitazione, in una azienda agricola dove lavorava. La moglie lo ha trovato intorno alle 21.30 riverso sul ciglio della strada, ormai agonizzante per le profonde ferite.

L'uomo è morto mentre i soccorritori cercavano di salvarlo. I carabinieri hanno subito avviato le indagini. Si ipotizza il contesto di una lite familiare poi degenerata. Il coltello è stato trovato in un campo, nei pressi.